Мишустин уволил главу Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима, который занимал этот пост с февраля 2021 года.

Временно исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель председателя правления Сергей Чирков.

«Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. В Пенсионной фонд он пришёл в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007-го возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012-го был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, а в июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР», — сообщается на сайте правительства.

Ранее стало известно, что в России упразднят Пенсионный фонд — его и Фонд социального страхования объединят в единый Социальный фонд, который начнёт свою работу с 1 января 2023 года.