Мурашко заявил, что тяжесть заболевания Жириновского не позволила его спасти

Спасти главу ЛДПР Владимира Жириновского не позволили тяжесть и особенности течения заболевания. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА ФАН.

По его словам, врачи пытались реанимировать политика, однако усилия не дали результата.

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Напомним, что о смерти Владимира Жириновского 6 апреля первым сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что это невосполнимая потеря для всех нас.

В Сети также появился отрывок с заседания Госдумы. В ходе неё Володин сообщил о смерти Жириновского, после чего все депутаты почтили его память минутой молчания.