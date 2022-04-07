Мурашко заявил, что тяжесть заболевания Жириновского не позволила его спасти
Врачи пытались реанимировать политика, однако усилия не дали результата
7 апреля 2022, 21:53
Спасти главу ЛДПР Владимира Жириновского не позволили тяжесть и особенности течения заболевания. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА ФАН.
По его словам, врачи пытались реанимировать политика, однако усилия не дали результата.
Напомним, что о смерти Владимира Жириновского 6 апреля первым сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что это невосполнимая потеря для всех нас.
В Сети также появился отрывок с заседания Госдумы. В ходе неё Володин сообщил о смерти Жириновского, после чего все депутаты почтили его память минутой молчания.
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