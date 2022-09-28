Не только Буевич. Кто претендует на пост председателя думы Барнаула

«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» будут бороться за посты председателя и заместителя председателя Барнаульской гордумы. Первое заседание, где новоизбранные депутаты и будут делить посты, состоится днём 29 сентября. Amic.ru узнал у партий, кого они видят у руля БГД.

«Единая Россия» окончательно определилась с решением накануне сессии, 28 сентября. И фракция (а также мэр Барнаула, глава городского отделения партии Вячеслав Франк) единогласно поддержала выдвижение ректора Алтайского института культуры Галины Буевич. Именно она возглавляла представительный орган и в прошлом созыве.

А вот с зампредом в ЕР решили не повторяться. В прошлом созыве вице-спикером был единоросс Сергей Струченко. Сейчас партия предлагает председателя совета директоров Барнаульского пивзавода Андрея Солодилова.

В этой части ожидается ещё одна перемена: теперь на освобождённой основе (то есть за зарплату) будет работать именно спикер, а зам — на неосвобождённой (то есть без оплаты, на общественных началах). В прошлую пятилетку всё было наоборот.



Идём дальше. ЛДПР будет «номинировать» на пост спикера индивидуального предпринимателя Алексея Скосырского, на вице-спикера — гендиректора частной компании Анну Юфереву. Скосырский — депутат с опытом, Юферева — новичок.

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КПРФ будут предлагать кандидата только в председатели. Наиболее достойным они считают «красного блогера», общественника Юрия Красильникова. Раньше он не проходил на выборах в какой-либо депутатский корпус, но политический опыт имеет.

«Справедливая Россия — За правду», наоборот, выдвигает только вице-спикера — арбитражного управляющего Степана Лютова. Он тоже стал депутатом в первый раз.

Пятая фракция — «Новые люди» — в БГД попала впервые. И пока никого выдвигать они не будут.

А теперь риторический вопрос: кого выберут на руководящие посты, если у «Единой России» в БГД уверенное большинство — 31 депутат из 40? Ответ напишем через несколько часов с заседания. Спойлер: кое-что оппозиция всё же получит.