Небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 2 марта

Небольшой снег ожидается на большей части Алтайского края 2 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит от -1 до -6 градусов, в предгорьях — до +4 градусов.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории небольшой снег, в предгорьях мокрый снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 8-13 м/с.