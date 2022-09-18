Нэнси Пелоси прилетела в Армению

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 17 сентября прибыла в Армению, сообщает «Арменпресс».

Её поездка продлится до 19 сентября. Во время визита американский политик встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими высокопоставленными чиновниками.

Стороны обсудят армяно-американские отношения и нынешнюю ситуацию в сфере безопасности.

На текущей неделе на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняли друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников.

По словам Пашиняна, из-за конфликта с Азербайджаном погибли 135 граждан его страны. Минобороны Азербайджана сообщило о 79 погибших.