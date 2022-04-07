Паника и удар по каждому россиянину: Мишустин рассказал о цели западных санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчёта в Госдуме 7 апреля заявил, что целью западных санкций было создание паники и нанесение удара по каждому человеку.

«Даже в период пандемии внешнее давление на нашу страну не ослабевало ни на один день. Однако новая реальность и санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб», — подчеркнул глава правительства.

По словам Мишустина, количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч: «Это индивидуальные, секторальные санкции, санкции против страны. Но главное, что они направлены против всех наших граждан. Наши бывшие партнёры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры, выпускали их практически ежедневно».

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Первой, по оценке премьера, приняла на себя удар финансовая система. «Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Сохранено доверие граждан, платежи внутри страны идут без перебоев, стабилизируется фондовый рынок и курс рубля. Вряд ли какая-либо другая страна могла бы с этим справиться. Мы же выстояли!» — закончил свою речь Мишустин под аплодисменты депутатов.