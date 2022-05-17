Песков ответил на вопрос о создании в России аналога пионериии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации. Как сообщает РИА Новости, таким образом представитель главы государства ответил на вопрос о наличии плана возродить пионерское движение.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что в Кремле, Росмолодежи и Минпросвещения запланировали создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Так, официальная информация по этому поводу может появиться 19 мая — в СССР в эту дату отмечали День пионерской организации, в 2022 году ей исполнится 100 лет.

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Политика В России захотели создать новое детское движение по примеру пионерии

Кроме того, во всех регионах России через два года могут появиться министерства по делам молодёжи, сообщила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

По её словам, выполнение этой задачи зависит от «огромного количества факторов», однако внимание глав регионов и руководителей образовательных организаций даёт шанс «оптимистично смотреть в будущее».