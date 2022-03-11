Песков пояснил идею об отправке добровольцев в Донбасс и оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообщался с журналистами и дал несколько комментариев по текущей ситуации.

Что сказал Песков:

Настоящему русскому не стыдно, что он русский — а если ему стыдно, то он не русский и не с нами.

Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло.

Нужно проверить, действительно ли Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против россиян, и если это так — надо решительно пресечь их деятельность.

Никто не исключает встречу Путина и Зеленского, она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы.