Песков пояснил идею об отправке добровольцев в Донбасс и оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента затронул ряд актуальных вопросов о текущей ситуации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообщался с журналистами и дал несколько комментариев по текущей ситуации.
Что сказал Песков:
Настоящему русскому не стыдно, что он русский — а если ему стыдно, то он не русский и не с нами.
Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло.
Нужно проверить, действительно ли Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против россиян, и если это так — надо решительно пресечь их деятельность.
Никто не исключает встречу Путина и Зеленского, она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы.
Планы по возможному усилению западных рубежей РФ не предполагают закрытие границы.