Правительство совместно с ЕР разработали новые меры поддержки для бизнеса и граждан

В первую очередь, был обеспечен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных президентом. Их можно будет получить по принципу «одного окна». Мера поддержки коснётся 5 миллионов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия» ER.ru.

В первом чтении Госдумой был также принят законопроект, который обеспечит дополнительные гарантии оказания медпомощи в условиях санкций. Он предотвратит дефицит лекарств за счёт ввоза из зарубежных стран препаратов, которые зарегистрированы в России и соответствуют всем требованиям за исключением упаковки. Этот же законопроект даст правительству право принимать решения по организации медпомощи не только гражданам РФ, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам с Донбасса.

Также принят закон, который наделил кабмин правом изменять формулу расчёта пеней в условиях роста ставки ЦБ за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку обязательств по установке и замене приборов учёта.

Будут расширены налоговые льготы — освобождаются от НДФЛ доходы от банковских вкладов, выгоды от экономии на процентах по кредитам и ценным бумагам. Применение повышающего налогового коэффициента теперь будет действовать только для транспортных средств стоимостью выше 10 млн рублей.

Дополнительные возможности появляются у регионов. Они смогут направлять сэкономленные на реструктуризации бюджетных кредитов деньги на региональные проекты, подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Только в этом году это почти 300 млрд рублей. Это (средства, — прим. ред.) на те же нацпроекты, но региональная часть. То, что больше всего нужно людям на земле», — сказал он.

Комплекс мер поддержки предусмотрен в транспортной сфере. Он обеспечит бесперебойную работу всех видов транспорта и поддержку отрасли в целом. Особое внимание уделяется воздушному транспорту — правительство получает полномочия по сохранению иностранного авиапарка российскими авиакомпаниями, а также определяется порядок регистрации в реестре гражданских судов и прав на воздушные суда. Предусмотрены актикризисные меры по сокращению издержек в автоперевозках, а также — возможность правительства устанавливать ответные ограничения по заходу иностранных морских судов стран, где имеются ограничения захода в порты для российских судов.

Поддержку получит строительная отрасль, где занято порядка 10 млн человек. Чтобы сохранить темпы строительства, упрощается порядок получения градостроительной документации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, строительства объектов капитального строительства. Вводятся льготные условия аренды земельных участков, которые используются для инвестпроектов. Дополнительную правовую защиту получают граждане — они смогут продлевать договоры эскроу, что гарантирует людям получение квартир.

Проработаны льготы для предпринимателей в сфере туризма: установление на пять лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц, а также услуг по предоставлению в аренду или управление объектов туристской инфраструктуры. Помимо этого, вводится отказ от применения в 2022-2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пеней при просрочке по уплате налогов для организаций.

Отдельное направление, которое обеспечило правительство и «Единая Россия», — поддержка промышленности и привлечение инвестиций для ускоренного импортозамещения. Это будет сделано за счёт возобновления СПИК 1.0 — специальных инвестконтрактов. Они продлеваются с 10 до 12 лет для компаний, которых затронули санкции.

Председатель Алтайского Законодательного Собрания Алтайского края Александр Романенко также прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«От органов власти всех уровней требуется консолидация усилий и ресурсов. Именно этим мы сегодня и занимаемся. Власти Алтайского края уверены, что нам удастся сохранить нормальное функционирование экономики, социальной сферы и финансовой системы. Органы исполнительной и законодательной власти края держат на постоянном контроле ситуацию в основных секторах экономики. Гарантированно будут сохранены все существующие социальные выплаты за счёт средств краевого бюджета. Прорабатываются и дополнительные региональные меры поддержки. Экономика Алтайского края в основном ориентирована на внутренний рынок. При этом регион имеет налаженные каналы для экспорта и импорта товаров со странами ближнего зарубежья, Центральной и Юго-Восточной Азии. Уверен, это позволит минимизировать негативные последствия от санкций для нашей экономики», — рассказал секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

Помимо этого, вторым пакетом мер социально-экономической поддержки предусматривается право правительства и регионов предоставлять предприятиям, которые пострадали от санкций, госгарантии на новых условиях, а также будут обеспечены благоприятные условия для юрлиц при переносе места регистрации иностранных организаций в специальные административные районы РФ, упрощена внешнеэкономическая деятельность и импорт товаров в условиях санкций.