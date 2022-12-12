Президент Финляндии считает важным продолжение сотрудничества с Россией
Саули Ниинистё отметил, что поддерживать его надо хотя бы потому, что страны имеют протяжённую общую границу
12 декабря 2022, 07:53, Илья Звягинцев
Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал о том, что нужно поддерживать сотрудничество с Россией. Его слова передаёт радиостанция YLE.
«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяжённостью более тысячи километров», — сказал Ниинистё.
Он привёл в пример административное сотрудничество в приграничной зоне, которое является почти ежедневным.
Ниинистё добавил, что на восстановление доверия между странами потребуется время, а произойти это может уже после того, как он уйдёт с поста президента.
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