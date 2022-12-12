Президент Финляндии считает важным продолжение сотрудничества с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал о том, что нужно поддерживать сотрудничество с Россией. Его слова передаёт радиостанция YLE.

«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяжённостью более тысячи километров», — сказал Ниинистё.

Он привёл в пример административное сотрудничество в приграничной зоне, которое является почти ежедневным.

Ниинистё добавил, что на восстановление доверия между странами потребуется время, а произойти это может уже после того, как он уйдёт с поста президента.