Путин обсудил с членами Совбеза противостояние украинским информационным диверсиям

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности спецоперацию на Украине и ход переговорного процесса представителей Москвы и Киева. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе встречи также была акцентирована необходимость активного противодействия информационным диверсиям украинской стороны, пишет РИА Новости.

«Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями. Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче», — сказал он.