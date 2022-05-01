Путин подписал указ о приостановке упрощенной выдачи виз для стран Евросоюза

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран Евросоюза. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации в воскресенье, 1 мая.

В пояснительной записке отмечается, что под действие закона подпадают обладатели дипломатических паспортов, а также члены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналисты. Закон распространяется на ряд граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Напомним, что ранее был опубликован указ президента «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Он приостанавливает норму, по которой владельцы дипломатических паспортов могли въезжать в страну без виз.