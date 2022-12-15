Путин: сокращение ВВП по итогам 2022 года составит лишь 2,5%

Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию. Как сообщает телеканал «360», глава государства в ходе своего выступления отметил, что сокращение ВВП по итогам 2022 года окажется меньше предыдущих прогнозов и составит лишь 2,5%.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Я правда недавно говорил, что 2,9%, но вот последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше — 2,5%. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20%, который предрекали многие западные и отчасти некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный запад обрушился на нас с экономической войной», — заявил Путин.

Говоря о бедности в России, президент подчеркнул, что доходы людей с минимальными заработками выросли на 27,8%. Сам уровень дености в ноябре упал до 10,5%.