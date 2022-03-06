Путин сообщил об условиях приостановки операции на Украине

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. Подчёркивается, что спецоперация идёт по плану и в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

При этом российские вооружённые силы «делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры».

Отмечается, что на этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населённых пунктах в качестве «живого щита» гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.