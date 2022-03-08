Пятнадцать тысяч тюльпанов и открыток. Барнаульские единороссы поздравили женщин с 8 Марта

Акция была приурочена к Международному женскому дню

8 марта 2022, 17:01

Активисты Барнаульского местного отделения «Единой России» поздравляли женщин краевой столицы цветами и открытками в рамках акции «Цветы для любимых».

Сначала депутаты «Единой России» в Барнаульской городской Думе поздравляли прекрасную половину краевой столицы. Затем тюльпаны и открытки вышли вручать волонтёры партии вместе с ростовыми куклами белого и бурого медведей.

В Международный женский день барнаульские единороссы завершили акцию, которая длилась все праздники. По подсчётам партийцев, всего было роздано 15 000 цветов и открыток.

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