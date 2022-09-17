Россия окончательно вышла из юрисдикции ЕСПЧ

Россия окончательно вышла из юрисдикции Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что с 1998 года, когда страна вошла в состав ЕСПЧ, суд 24 раза выносил решения не в пользу РФ, а в последний день нахождения России под своей юрисдикцией вынес сразу 50 постановлений по жалобам российских граждан.

ЕСПЧ продолжит контролировать исполнение решений, принятых ранее.

Также суд может рассматривать дела о событиях, которые произошли до 16 сентября 2022 года. В настоящее время рассмотрения ожидают свыше 17,4 тысячи жалоб.