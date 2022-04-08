Руководитель «Единой России» в Барнаульской гордуме будет участвовать в предварительном голосовании

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов заявил о намерении участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы депутатов городской думы. Сами выборы пройдут в сентябре 2022 года.

Единоросс Вячеслав Перерядов принял решение идти на выборы по одномандатному избирательному округу № 17. Он уже почти пять лет представляет интересы барнаульцев, проживающих в этом округе.

«Я принёс документы в оргкомитет лишь после того, как отчитался о своей депутатской деятельности перед избирателями и понял, что работу надо продолжить. Мы с коллегами по фракции приняли участие в отчётах глав районов города, отчитались о своей работе в „первичках“ и ТОСах. Уже готова к выпуску отчётная газета, где я расскажу барнаульцам об итогах претворения в жизнь программы, с которой мы с коллегами — депутатами БГД шли на выборы в 2017 году. Могу сказать, что все изложенные в документе основные направления реализованы, а впереди сложные задачи по развитию Барнаула в целом, а также обеспечению устойчивости экономики города в условиях санкций», — сказал Вячеслав Перерядов.

По мнению депутата, многое вместе с жителями удалось сделать, однако часть вопросов ещё предстоит решить.

«Впереди много проектов, направленных на создание в краевой столице достойных и комфортных условий для жизни. Есть проблемы, на поиск решения которых потребовалось больше времени, чем один депутатский срок. И поскольку я не тот человек, который бросает дело на полпути, принял решение участвовать в выборах и, в случае победы, продолжить депутатскую деятельность на благо города», — заявил партиец.

Кстати, процедуру предварительного голосования проводит только одна парламентская партия — «Единая Россия». Документы для участия уже подали свыше 100 барнаульцев. Это работающая молодёжь, инженеры, медицинские работники, учителя, военные и другие.

Подать документы для участия в предварительном голосовании можно по будням с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Ползунова, 26, 3 этаж, кабинет № 310. Приём документов продлится по 28 апреля.

Регистрация избирателей будет проходить с 18 апреля по 27 мая в интеграции с сайтом «Госуслуги». Само голосование пройдёт в электронном формате с 23 по 29 мая на сайте pg.er.ru. Итоги партийцы подведут 31 мая.