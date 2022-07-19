Самовыдвиженцы активизировались. Кто идет на выборы в Алтайском крае без партийной поддержки

11 сентября в Алтайском крае состоятся самые масштабные в России муниципальные выборы. Всего предстоит распределить около 5,5 тысяч мандатов. В частности депутатов будут выбирать в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и Яровом. Пока в регионе вовсю идет процедура выдвижения и регистрации кандидатов, amic.ru проанализировал, кто решил стать депутатом без помощи какой-либо партии, проще говоря — самовыдвиженцем. Среди них есть немало известных персон, в прошлом представлявших разные политические силы, однако на нынешние выборы все они предпочли пойти не под партийными флагами.

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Сколько подписей должен собрать кандидат-самовыдвиженец

По общему правилу, таким кандидатам для регистрации необходимо собрать 0,5% подписей от числа зарегистрированных на округе избирателей, но не менее 10 автографов. В Барнауле этот «норматив» выше, чем в остальных муниципалитетах: в зависимости от округа число подписей будет варьироваться от 120 до 155. В Бийске нужно представить от 26 до 32 подписей избирателей, а в Рубцовске — от 17 до 22. Дедлайн для сдачи автографов истекает 1 августа. После проверки избирком вправе зарегистрировать кандидата на выборах только в том случае, если в предоставленных подписях не превышен допустимый уровень брака.

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Астаховский снова в деле

По данным на 18 июля, на выборы в Барнаульскую гордуму документы в избирком подали три самовыдвиженца. Среди них — братья Евгений и Вадим Астаховские, известные как основатели «Барнаульской халвичной фабрики», а также гендиректор «Алтайсейфа» Тимур Марданов.

Евгений Астаховский в позапрошлом созыве уже избирался в качестве депутата гордумы. В 2021 году он пробовал свои силы на федеральном уровне, когда баллотировался в Госдуму от партии «Родина». Однако выиграть Рубцовский округ ему не удалось. К слову, в 2012 году Астаховский прошел в БГД как беспартийный кандидат.

На выборах в Заринское горсоборание документы сдали четверо самовыдвиженцев. В Новоалтайске пока заявился только один кандидат, не представляющий какую-либо политическую силу — Евгений Журавлев. Он действующий депутат местного горсобрания. В Бийске на данный момент также значится единственный самовыдвиженец — тренер спортшколы № 1 Игорь Сапожников.

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Либо судимый, либо — действующий депутат

Однако самое большое число беспартийных кандидатов зафиксировано в Рубцовске. Здесь сразу 12 человек подали документы в избирком, причем один из них уже зарегистрирован. Это значит, что этап сбора подписей преодолен успешно. Речь идет о 24-летнем действующем депутате Рубцовского горсовета Никите Столповском.

Кроме него, из числа действующих депутатов самовыдиженцами идут зампредседателя горсовета Владимир Бачурин, а также Карен Геворгян. Из других примечательных фигур выделим бывшего депутата Алтайского Заксобрания от КПРФ бизнесмена Артака Махсудяна.

Есть среди рубцовских самовыдвиженцев большая группа, которую объединяют проблемы с законом: все кандидаты в прошлом имели судимость. Например, предприниматель Сергей Дерябин получил статью УК за превышение должностных полномочий, временно неработающий Евгений Резюков — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. А пенсионер Александр Першин (в настоящее время депутат Половинкинского сельсобрания Рубцовского района — прим. ред.) имел судимость по такой экзотической статье как «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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Наконец, командир отделения в пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Евгений Вельмин был судим за побои. Напомним, что если кандидат с судимостью будет зарегистрирован на выборах, то в избирательном бюллетене этот факт обязательно будет отражен.

Самовыдвиженцев будет больше

Всего на муниципальные выборы в крае могут заявиться 22 реготделения политических партий. Кроме того, право выдвигать кандидатов на этом уровне имеют общественные объединения, если это предусмотрено уставом организации. В крае их насчитывается 235, однако в последнее время никто из общественников такой опцией не пользовался. Процедура выдвижения и регистрации кандидатов будет продолжаться по 1 августа включительно.

До истечения дедлайна остается еще две недели, поэтому почти наверняка количество кандидатов, в том числе и независимых, вырастет. Однако далеко не факт, что все их фамилии окажутся в избирательном бюллетене. В любом случае окончательные списки зарегистрированных кандидатов избирком озвучит не позднее 11 августа.