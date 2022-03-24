Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации РФ по денацификации Украины

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину и членам Совета безопасности о ходе специальной военной операции на Украине, гуманитарной помощи и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам Пескова, на совещании затрагивалась антисанкционная тематика. Также там обсуждалась «медлительность украинской стороны» на переговорах, уточнил он.

Также РИА Новости опубликовали фрагмент видео, на котором запечатлена часть совещания Совбеза. Особое внимание на нем уделено Шойгу, который виден на видеоселекторной связи. Ранее в Сети стала распространяться информация, что министр «исчез», однако позднее Песков опроверг сообщения о якобы имеющихся проблемах со здоровьем и главы Минобороны.