Арестович не поддержал идею Зеленского запретить выдачу виз россиянам
Алексей Арестович заявил, что он — не сторонник коллективной ответственности
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил несогласие с предложением ввести запрет на выдачу виз всем россиянам.
«Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности», — заявил Арестович The Washington Post (цитата по РИА Новости).
Арестович добавил, что в этом вопросе нужно быть «более избирательными» и запрещать въезд, например, тем, кто поддерживает Владимира Путина. Однако выявить таких людей будет «технически сложно», а потому в офисе Зеленского, вероятно, и решили, что «легче запретить всем», считает советник.
В августе президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян. Спустя несколько дней он передумал и предложил всё же пускать некоторых граждан РФ в Европу. Часть европейских государств, в свою очередь, поддержали инициативу и сейчас работают над этим вопросом.