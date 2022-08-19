Арестович не поддержал идею Зеленского запретить выдачу виз россиянам

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил несогласие с предложением ввести запрет на выдачу виз всем россиянам.

«Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности», — заявил Арестович The Washington Post (цитата по РИА Новости).

Арестович добавил, что в этом вопросе нужно быть «более избирательными» и запрещать въезд, например, тем, кто поддерживает Владимира Путина. Однако выявить таких людей будет «технически сложно», а потому в офисе Зеленского, вероятно, и решили, что «легче запретить всем», считает советник.

В августе президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян. Спустя несколько дней он передумал и предложил всё же пускать некоторых граждан РФ в Европу. Часть европейских государств, в свою очередь, поддержали инициативу и сейчас работают над этим вопросом.

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