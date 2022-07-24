Трамп: есть только два гендера

В мире существуют только два гендера, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

«Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной... Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины», — сказал Трамп в ходе студенческой конференции во Флориде.

Он также отметил, что республиканцы «очень скоро вернут страну обратно».

По словам бывшего главы государства, за два года после окончания его президентского срока США перестали уважать на мировой арене.