В барнаульском ТЦ мужчина оказал первую помощь задыхающемуся подростку

Мальчику внезапно стало плохо на фудкорте

19 марта 2022, 16:45

19 марта в торговом центре «Европа» 14-летний подросток начал задыхаться и упал. Как сообщает «Инцидент Барнаул», выжить ему помог оказавшийся рядом мужчина, который не дал ему задохнуться с помощью ложки.

Происшествие случилось утром рядом с Burger King. Через некоторое время в ТЦ приехала скорая помощь и увезла подростка в больницу.

Причина резкого ухудшения здоровья ребенка не уточняются. Подробности происшествия выясняются.

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