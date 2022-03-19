В барнаульском ТЦ мужчина оказал первую помощь задыхающемуся подростку
Мальчику внезапно стало плохо на фудкорте
19 марта 2022, 16:45
19 марта в торговом центре «Европа» 14-летний подросток начал задыхаться и упал. Как сообщает «Инцидент Барнаул», выжить ему помог оказавшийся рядом мужчина, который не дал ему задохнуться с помощью ложки.
Происшествие случилось утром рядом с Burger King. Через некоторое время в ТЦ приехала скорая помощь и увезла подростка в больницу.
Причина резкого ухудшения здоровья ребенка не уточняются. Подробности происшествия выясняются.
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