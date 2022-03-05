В Госдуму внесли законопроект об ограничении публикации сведений о чиновниках под санкциями

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник внес в палату законопроект, которым предлагается не размещать в публичном пространстве сведения о доходах и имуществе сотрудников госорганов и организаций, на которые иностранными государствами были наложены санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, инициативой предлагается «ограничить раскрытие персональной информации» служащих и работников госорганов и организаций на официальных сайтах этих структур. Также Резник предложил ограничить предоставление таких сведений для публикации в СМИ. Они включают данные о трудоустройстве, составе семьи, наличии несовершеннолетних детей, принадлежащем имуществе и транспортных средствах.