В Крыму опровергли введение высокого уровня террористической угрозы

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о введении высокого уровня террористической угрозы на полуострове. Его слова приводит Telegram-канал «ГлавМедиа».

Он указал на «целый рой ошибок» в тексте документа, рассылаемого в соцсетях под грифом «секретно», в котором якобы информируется о новом режиме.

«Цель — попытаться запугать. Не выйдет», — сказал чиновник.

Он также добавил, что власти читают эти письма, определяют авторов и заводят дела. «Скоро всех их соберём чуть севернее Воркуты и научим правильному русскому языку», — заключил он.

Ранее власти опровергли сведения о том, что прославившаяся в Рунете бабушка с советским флагом, давшая отпор ВСУ, переехала в Алтайский край.