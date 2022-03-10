Встреча глав МИД России и Украины завершилась. О чем договорились дипломаты?
По словам Дмитрия Кулебы, прогресса по достижению перемирия нет
В Турции завершилась встреча глав МИД России и Украины. Переговоры продлились полтора часа.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, прогресса по достижению перемирия между сторонами нет. Он также добавил, что на встрече с Лавровым обсуждались вопросы гуманитарных коридоров и прекращения огня.
«Мы говорили о гуманитарных вопросах, и объяснили, какие меры наши военные предпринимают на земле», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что инициатива по гуманитарным коридорам остаётся в силе, и добавил, что Россия хочет «вести переговоры на белорусской площадке серьёзно».
Лавров также заявил, что Россия не планирует нападать на другие страны.
Также стороны обсудили возможность трёхсторонних консультаций с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по вопросам радиационной безопасности.
«Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России», — добавил Лавров.