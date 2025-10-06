Полуголый мужчина в шортах прогулялся по улицам Барнаула в снегопад

Мужчину совершенно не заботила испортившаяся погода

06 октября 2025, 23:14, ИА Амител

Полуголый мужчина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Полуголый мужчина в шортах вышел на прогулку по улицам Барнаула прямо в снегопад. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Очевидцы заметили его сегодня возле магазина "Доммер". По словам свидетелей, мужчина выглядел радостным и явно наслаждался первым снегом, хотя одет был совсем не по погоде.