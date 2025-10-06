НОВОСТИОбщество

Полуголый мужчина в шортах прогулялся по улицам Барнаула в снегопад

Мужчину совершенно не заботила испортившаяся погода

06 октября 2025, 23:14, ИА Амител

Полуголый мужчина / Фото: "Инцидент Барнаул"
Полуголый мужчина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Полуголый мужчина в шортах вышел на прогулку по улицам Барнаула прямо в снегопад. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Очевидцы заметили его сегодня возле магазина "Доммер". По словам свидетелей, мужчина выглядел радостным и явно наслаждался первым снегом, хотя одет был совсем не по погоде.

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

23:26:10 06-10-2025

Басмач под солью

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:24:23 07-10-2025

шизиков и наркоманов море

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:34:55 07-10-2025

Морж в душе, ну и гормон маленько играет. Завтра нос заложит и бронхит, не?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:22 07-10-2025

Гость (05:34:55 07-10-2025) Морж в душе, ну и гормон маленько играет. Завтра нос заложит... Не обязательно. Если вирус от контакта с людьми не схватит,то ничего не будет. Вспоминаю картинку из 6-го курса мединститута. Заходит преподаватель по терапии Архипов А.А. и задаёт вопрос:"Что такое сопли???" Вся группа молчит. Препод продолжает:"Простуды не существует. Вирусов передающихся воздушно капельным путем около 200 видов. Сопли,мокрота --это погибшие клетки нашего эпителия,погибшие вирусы,микробы и грибки. Всё начинается с вирусов. Вирус --это внутриклеточный паразит. Он проникает внутрь клетки эпителия верхних дыхательных путей и встраивается в генетический аппарат клетки. И размножает сам себя. Размножившись"донельзя" вирусы просто разрывают клетку эпителия и обменяют все соседние. Разорванная клетка погибает. Погибшие клетки --это питательная среда для микробов. Вот это все и есть сопли и мокрота. Да, ещё. Потом эту всю "кашу" доедают грибки. Соответственно лечение : сначала противовирусные,затем антибиотики и затем противогрибковые." --Всё это пересказ по памяти семинарского занятия по терапии,5 курс АГМИ им. ЛК, 1990-1991-й год, больница МСЧ"Стройгаз" . Преподаватель-ассистент кафедры госпитальной терапии Архипов Александр. Поскольку это было сказано не под запись,то большинство одногруппников,это не запомнило и пропустило мимо ушей. Да и группа была хирургическая,будущих хирургов. А у меня была и есть способность запоминать важное из уст учителей. Потом,в 2014-22-м и я работал терапевтом и чего только не наслушался и от пациентов и от коллег. То он заболел потому что остыл(как буд то он из бумаги и у него нет обмена веществ которое его греет,или он хладнокровное земноводное,типа змеи и температура его тела зависит от температуры окружающей среды)... Короче,средневековье полное!!! И от терапевтов про обильное питье - это как закон!Как будто учились в горно-заводской госпитальной школе у повивальных бабок в 1730-е годы!!! Просвящайтесь ,запоминайте пока я живой и сегодня утром у меня как раз разминка памяти для отпугивания "друга старичков" господина Альцгеймера)))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Морж

07:19:36 07-10-2025

Ну хоть кто-то радуется жизни

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:54 07-10-2025

- Гражданин, а вы почему в таком виде бегаете?
- Тренируюсь.
- А, марафонец!
- Ага.
- А в каком обществе?
- Трудовые резервы.
- А маска и ласты зачем?
- Троеборец... А до города далеко?
- К утру там будешь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:55 07-10-2025

Перепись дебилов. Один сфотал, второй опубликовал, третьи прокомментировали. По факту человек просто на спорте и, очевидно, регулярно так прогуливается.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:05 07-10-2025

Гость (07:49:55 07-10-2025) Перепись дебилов. Один сфотал, второй опубликовал, третьи пр... ты-ли чоли? да забей раз такой самоуверенный

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:49 07-10-2025

Гость (07:49:55 07-10-2025) Перепись дебилов. Один сфотал, второй опубликовал, третьи пр... так вы тоже прокомментировали, добро пожаловать в ряды дебилов

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:32 07-10-2025

Гость (07:49:55 07-10-2025) Перепись дебилов. Один сфотал, второй опубликовал, третьи пр...
Все правильно!
Но! "на спорте" - это что за выверт распространяется сейчас в языке?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:54:04 07-10-2025

На малахова-гридасова лет 15 назад дедок бегал зимой. Был в шортах и шапке. И ничего. Никакого ажиотажа это не вызывало.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:36 07-10-2025

Гость (07:54:04 07-10-2025) На малахова-гридасова лет 15 назад дедок бегал зимой. Был в ... тогда не во всех телефонах были камеры и интернет

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:21 07-10-2025

Всё нормально.
Парень адекватный. Он частенько так ходит. Массажист он. Еще блоги записывает иногда.
Вчера ребенка встречал в школе в футболке, штанах, но без куртки.
Подписчиков, конечно, собирает себе в запрещенной сети))))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:55 07-10-2025

Гость (08:15:21 07-10-2025) Всё нормально.Парень адекватный. Он частенько так ходит.... это нарушение закона, голышом по улицам запрещено законом шастать

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Катя

09:45:07 07-10-2025

Мужчина в расцвете сил, занимается закаливанием!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:57 07-10-2025

Дайте угадаю - это на Семёнова, Ускова или 65 лет Победы? В Благополучном Центре такого не бывает.

  3 Нравится
Ответить
