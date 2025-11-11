"Помогаете развивать регион". В Барнауле провели Кубок губернатора Алтайского края по КВН

Команда-победитель получила сертификат на поездку на фестиваль "КиВиН" в Сочи

11 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Кубок губернатора по КВН / Фото: "Барнаульская лига"

В международный День КВН – 8 ноября – в концертном зале "Сибирь" прошел Кубок губернатора Алтайского края. За главный трофей и путевку на 37-й Международный фестиваль "КиВиН-2026" в Сочи боролись сильнейшие команды из Алтайского края, Новосибирской области и из Республики Казахстан. Кубок губернатора – самый статусный фестиваль в алтайском КВН. Его проводят при поддержке правительства региона. Как прошла игра – читайте в нашем материале.

20 лет лиге

Игра собрала полный зал. Найти свободного билетика на КВН, а эту игру в Алтайском крае очень любят, нельзя было за несколько недель до фестиваля. У нашего региона вообще богатые кавээновские традиции: за знаменитую команду "Дети лейтенанта Шмидта" играли барнаульские актеры, а сборная Алтайского края провела два ярких сезона в Премьер-лиге. Некоторые номера коллектива спустя много лет приобрели статус культовых.

За Кубок губернатора боролись 13 команд, в том числе известные для любителей игры коллективы, такие как "Улица Молодежная", "Трегуб", "Столица мира", "22 регион", "Метро Студенческая", "Мужчины Сложной Судьбы" и другие. Все команды соревновались в одном конкурсе – "Визитка". Оценивало их выступление авторитетное жюри, в которое вошли такие опытные кавээнщики, как Андрей Деулин из команды "Дети лейтенанта Шмидта", Александр Климентьев и Роман Федюшкин из "Бумеранга", один из создателей Барнаульской лиги КВН Александр Коробков, а также заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин. Именно он от лица губернатора Виктора Томенко обратился к участникам и напомнил о важности КВН для развития алтайской молодежи. Тем более Барнаульской лиге в этом году исполнилось 20 лет.

«Юмор объединяет! Ваше творчество, ваша энергия, ваши идеи помогают региону развиваться», – отметил Денис Губин.

В рамках торжественной церемонии награждения начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ирина Рыбина вручила благодарственные письма и дипломы участникам, организаторам и партнерам фестиваля.

Кто победил?

Игра получилась очень смешной и яркой. Многие команды действительно ответственно подошли к Кубку и написали отличные номера. Шутили о строительстве развязки и ЦУМа в Барнауле, а также о заместителе председателя правительства региона Денисе Губине, который после игры написал в соцсетях, что получил огромное удовольствие от Кубка губернатора.

В итоге третье место получила команда "Здесь не Голливуд" из Новосибирска. Второе место у коллектива "Мужчины Сложной Судьбы", за который выступают опытные кавээнщики. Победа досталась "22 региону" из Алтайской академии гостеприимства.

Кубок губернатора по КВН / Фото: "Барнаульская лига"

Помимо командных наград, были вручены дипломы за "Лучшую женскую роль", "Лучшую мужскую роль" и "Лучшую шутку".

"22-й регион" получили не только Кубок губернатора, но и заветный сертификат на поездку в Сочи на международный фестиваль "КиВиН-2026", по итогам которого команды распределяются по топовым лигам.

Как развивается КВН на Алтае?

28 ноября пройдет финальная игра юбилейного сезона официальной Барнаульской лиги КВН. В 2022 году она получила поддержку правительства Алтайского края и с того времени является единственной официальной лигой международного союза КВН в Алтайском крае. За это время лига активно развивалась и достигла определенных успехов. Кроме того, в 2024-м заключено соглашение между официальной Барнаульской лигой КВН и ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет". На базе университета работает "Лига КВН АГУ". Записи игр лиги транслируются на региональном телевидении "Катунь 24", что указывает на качество и уровень проходящих игр.

В 2022 году на ежегодном международном фестивале команд КВН в Сочи в делегации от Алтайского края участвовало 13 человек и три команды, в 2023-м – 33 человека и пять команд, в 2024-м – 54 человека и восемь команд. В 2025 году 32 человека и пять команд приняли участие в фестивале, в том числе благодаря помощи правительства Алтайского края. Команда КВН "Сборная офисных работников" стала первым чемпионом из Алтайского края в Центральной лиги "Азия" в 2023 году и дошла до ¼ Первой лиги, игры которой проходят в Перми.