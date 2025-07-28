Барнаульский музыкант Женя Трофимов составил компанию Мизулиной и Пелагее в жюри КВН

Фронтмен группы "Комната культуры" съездил на фестиваль "Голосящий КиВиН" в Светлогорск

28 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Евгений Трофимов и группа "Комната культуры"/Фото: соцсети группы

Барнаульский певец и участник группы "Комната культуры" Женя Трофимов приняла участие в музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН". Он проходил 27 июля в "Янтарь Холле" города Светлогорска Калининградской области.

Всего в" Голосящем КиВиНе" участвовали 18 команд, но награды получили всего семь. Команды соревновались в конкурсе "Приветствие" с музыкальными номерами. Обычно на фестиваль в Светлогорск приезжают самые "поющие" команды. По статусу фестиваль считается едва ли не самым престижным в КВН.

Помимо Евгения Трофимова в жюри также вошла общественный деятель Екатерина Мизулина, певица Пелагея, дирижер Сергей Жилин, российский медиаменеджер Роман Карманов, известный КВНщик, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, председатель "Движения первых" Артур Орлов, актриса Светлана Иванова, а также певец Amirchik.

В итоге Евгений Трофимов вручал одну из наград вместе с певицей Пелагеей. Скорее всего, эфир "Голосящего КиВиНа" покажут по Первому каналу не раньше осени-зимы. В настоящее время в Высшей Лиги идет подготовка к полуфинальным играм.

Что касается группы "Комнаты культуры", то 13 декабря в Барнауле в "Титов-Арене" пройдет их большой концерт. Также на днях коллектив выпустил кавер на песню "Звезды" известной группы "Ума Турман".