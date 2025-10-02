Попытка купить запчасти через интернет обошлась жителю Барнаула в 30 тысяч рублей

Мужчина, не заподозрив подвоха, отправил деньги на счет мошенника и рассчитывал получить заказ

02 октября 2025, 12:55, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 49-летний мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь купить автозапчасти через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Местный житель нашел в популярном мессенджере объявление о продаже коробки передач. Перейдя по ссылке, он заполнил анкету с контактными данными и вскоре получил сообщение от "продавца". Тот запросил индивидуальный номер автомобиля, рассчитал "стоимость запчасти" – 29 тысяч рублей, а также потребовал еще 2,9 тысячи за доставку.

Доверившись собеседнику, барнаулец перевел всю сумму на указанный счет. После этого лжепродавец удалил переписку и перестал выходить на связь. Осознав, что попался на удочку аферистов, мужчина обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сейчас устанавливается личность злоумышленника.