Попытки эвакуации Наговициной с пика Победы могут возобновить в июле 2026 года

25 августа 2025, 22:59, ИА Амител

Горы / Фото: amic.ru

Операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной с площадки на пике Победы получится возобновить не ранее июля 2026 года. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал киргизский альпинист Наиль Муратов.

«Новые попытки вытащить Наговицину спасатели смогут предпринять лишь не ранее июля следующего года, когда возможно будет осуществить восхождение на пик Победы. Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет», – сказал он.

По словам Муратова, организовать подобную операцию будет непросто: потребуется не менее 10–12 подготовленных спасателей со специальной экипировкой. Кроме того, им потребуются большие запасы воды и еды, ведь даже обычное восхождение на пик Победы – сложная задача, а альпинистам придется нести еще человеческое тело.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находилась в критическом состоянии.