Попытки эвакуации Наговициной с пика Победы могут возобновить в июле 2026 года
Организовать подобную операцию будет непросто: потребуется не менее 10–12 подготовленных спасателей со специальной экипировкой
25 августа 2025, 22:59, ИА Амител
Операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной с площадки на пике Победы получится возобновить не ранее июля 2026 года. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал киргизский альпинист Наиль Муратов.
«Новые попытки вытащить Наговицину спасатели смогут предпринять лишь не ранее июля следующего года, когда возможно будет осуществить восхождение на пик Победы. Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет», – сказал он.
По словам Муратова, организовать подобную операцию будет непросто: потребуется не менее 10–12 подготовленных спасателей со специальной экипировкой. Кроме того, им потребуются большие запасы воды и еды, ведь даже обычное восхождение на пик Победы – сложная задача, а альпинистам придется нести еще человеческое тело.
Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находилась в критическом состоянии.
23:12:48 25-08-2025
Спасатнужно было живого человека
А столько рисков из за трупа...
00:37:25 26-08-2025
почему так пишете типа она живая. ну пишите "тело Наговициной" или там "мумию". какие есть слова про мертвого альпиниста?
01:24:08 26-08-2025
Откуда эта информация? Все СМИ уже дней десять пишут, что группа состояла из 4-х человек, в табличку мужу она давным-давно установила, там где он погиб, на Хан-Тенгри.
03:44:09 26-08-2025
То есть, вторую табличку туда нужно будет нести?
Вы смеётесь, что ли? Погибших альпинистов с гор не забирают. Ну, нельзя.
07:23:39 26-08-2025
Она сама принимала решение подняться на пик Победы, значит осознавала риски. Почему другие должны рисковать своими жизнями из-за трупа, кому это надо?
09:20:03 26-08-2025
гость (07:23:39 26-08-2025) Она сама принимала решение подняться на пик Победы, значит о... Ничего не имею против спасательной экспедиции в любое время года, люблю смотреть экстремальные реалити-шоу, сидя в кресле у камина с чашечкой кофе, уютно укутавшись пледом.
07:25:47 26-08-2025
Кто платит за дурость и глупость?
10:33:57 26-08-2025
Гость (07:25:47 26-08-2025) Кто платит за дурость и глупость? ... Она оплатила страховку на эвакуацию, которой не получила. Страховая компания должна быть обанкрочена и разорена, и уж во всяком случае не должна и далее собирать немалое бабло без каких-либо обязанностей.
10:43:53 26-08-2025
зачем такие сложности?
нужен горный вертолет и все
у Киргизии таких машин нет но в России у военных скорее всего есть.
Такие машины обязательнор должны быть у МЧС. Спасать людей в горах