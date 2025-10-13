Попытку убийства военного чиновника в Москве сорвали спецслужбы
Предположительно, за организацией теракта стояла Украина, а также боевики из ИГ
13 октября 2025, 14:25, ИА Амител
В российской столице была сорвана террористическая атака, целью которой был высокопоставленный чиновник из Министерства обороны РФ. Подготовка осуществлялась украинскими спецслужбами в кооперации с ИГ*, сообщили в ФСБ.
Задержаны трое россиян, оказывавших содействие в сокрытии улик планируемого злодеяния, а также выходец из Центрально-Азиатского региона, выступавший в роли исполнителя теракта.
Как заявили в ФСБ, "последний был рекрутирован в интересах украинских спецслужб представителем международной террористической организации "Исламское государство" Саидакбаром Гуломовым (1979 г.р.), находящимся в международном розыске по инициативе компетентных органов России и Узбекистана".
Согласно информации ведомства, Гуломов причастен к организации украинской разведкой убийства генерала Кириллова, возглавлявшего войска РХБЗ. Он руководил исполнителем удаленно с территорий Украины и западноевропейских государств. Взрывчатое вещество для теракта было доставлено в Россию посредством дрона из Германии. Планировалось, что взрыв, способный поразить цели в радиусе 70 метров, будет произведен в многолюдном районе Москвы. По замыслу украинских спецслужб исполнитель также должен был погибнуть.
*"Исламское государство" – организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации
