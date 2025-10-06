НОВОСТИПроисшествия

12 лет колонии получил житель Новосибирска за оправдание теракта

Мужчина оправдывал действия террористов в московском "Крокус Сити Холле"

06 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который публично оправдывал теракт в "Крокус Сити Холле", случившийся в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что обвиняемый, находясь в СИЗО, обсуждал теракт и одобрял действия совершивших его террористов. Мотивом для такого, как уточнили в суде, стала политическая позиция обвиняемого.

«Суд путем частичного сложения наказаний с приговором Советского районного суда города Новосибирска назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет с ограничением свободы на срок один год десять месяцев», – отметили в суде.

Гость

18:16:49 06-10-2025

назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет с ограничением свободы на срок один год десять месяцев - расшифруйте пожалуйста

ГОСТЬ

11:44:00 07-10-2025

Гость (18:16:49 06-10-2025) назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого... Когда осужденный выйдет из мест лишения свободы, он будет обязан 1 год 10 мес отмечаться в УИ инспекции. соблюдать режим (в вечернее время никуда не ходить) и не посещать массовые мероприятия. Также без разрешения не покидать город и регион постоянного жительства и пр. и т. д.

