12 лет колонии получил житель Новосибирска за оправдание теракта

Мужчина оправдывал действия террористов в московском "Крокус Сити Холле"

06 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который публично оправдывал теракт в "Крокус Сити Холле", случившийся в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что обвиняемый, находясь в СИЗО, обсуждал теракт и одобрял действия совершивших его террористов. Мотивом для такого, как уточнили в суде, стала политическая позиция обвиняемого.