12 лет колонии получил житель Новосибирска за оправдание теракта
Мужчина оправдывал действия террористов в московском "Крокус Сити Холле"
06 октября 2025, 17:00, ИА Амител
2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который публично оправдывал теракт в "Крокус Сити Холле", случившийся в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что обвиняемый, находясь в СИЗО, обсуждал теракт и одобрял действия совершивших его террористов. Мотивом для такого, как уточнили в суде, стала политическая позиция обвиняемого.
«Суд путем частичного сложения наказаний с приговором Советского районного суда города Новосибирска назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет с ограничением свободы на срок один год десять месяцев», – отметили в суде.
18:16:49 06-10-2025
назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет с ограничением свободы на срок один год десять месяцев - расшифруйте пожалуйста
11:44:00 07-10-2025
Гость (18:16:49 06-10-2025) назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого... Когда осужденный выйдет из мест лишения свободы, он будет обязан 1 год 10 мес отмечаться в УИ инспекции. соблюдать режим (в вечернее время никуда не ходить) и не посещать массовые мероприятия. Также без разрешения не покидать город и регион постоянного жительства и пр. и т. д.