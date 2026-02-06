Посадившие помидоры россияне "внезапно обнаружили", что у них выросла конопля
В общей сложности изъяли 21 куст
06 февраля 2026, 17:00, ИА Амител
Правоохранительные органы Петергофа выявили подпольное предприятие по выращиванию запрещенных веществ, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на МВД по региональному округу.
Согласно официальным данным, двое мужчин, 31 и 38 лет, организовали на своей жилплощади участок для культивации наркосодержащих растений. В результате обыска был изъят 21 куст конопли, около семи килограммов высушенной растительной массы, аппаратура для их культивирования, электронные весы и материалы для фасовки. Один из задержанных заявил сотрудникам правоохранительных органов, что на самом деле выращивал томаты, "но по какой-то причине выросла другая культура".
По решению суда подозреваемые были помещены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту приготовления к незаконному распространению наркотических средств.
18:32:08 06-02-2026
Скоро сеять помидоры. Не ошибиться бы...
21:32:03 06-02-2026
приколисты, семена помидор от семян конопли не отличили))))
01:23:21 07-02-2026
Гость (21:32:03 06-02-2026) приколисты, семена помидор от семян конопли не отличили))))... Ну они ж поди не агрономы, я вот тоже не разбираюсь в конопле поэтому помидорки поливаю))
22:13:29 06-02-2026
И глаза как помидоры
13:49:40 07-02-2026
Понятно, что это сарказм. Но когда я начинала заниматься садоводством. я не различала лук и пырей)))
21:17:44 07-02-2026
Светлана (13:49:40 07-02-2026) Понятно, что это сарказм. Но когда я начинала заниматься сад... Вы точно не деревенская), ну и покрошите пырей ползучий в салатик не отравится никто, не парьтесь, может туда же крапивы с одуванчиком порезать.( Одуванчик горький вымочить не забудьте)