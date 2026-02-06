Посадившие помидоры россияне "внезапно обнаружили", что у них выросла конопля

В общей сложности изъяли 21 куст

06 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правоохранительные органы Петергофа выявили подпольное предприятие по выращиванию запрещенных веществ, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на МВД по региональному округу.

Согласно официальным данным, двое мужчин, 31 и 38 лет, организовали на своей жилплощади участок для культивации наркосодержащих растений. В результате обыска был изъят 21 куст конопли, около семи килограммов высушенной растительной массы, аппаратура для их культивирования, электронные весы и материалы для фасовки. Один из задержанных заявил сотрудникам правоохранительных органов, что на самом деле выращивал томаты, "но по какой-то причине выросла другая культура".

По решению суда подозреваемые были помещены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту приготовления к незаконному распространению наркотических средств.