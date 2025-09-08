НОВОСТИОбщество

После дождичка не в четверг. В Барнауле ожидаются осадки во все дни недели, кроме одного

8 сентября кратковременный дождь ожидается во второй половине дня

08 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле на текущей неделе ожидается от +4…+9 градусов ночью и до +14…+19 градусов днем, сообщает мэрия.

«Осадки возможны во все дни недели, кроме четверга», – подчеркнул замначальника городского управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко.

По данным алтайского Гидрометцентра, в Барнауле в понедельник, 8 сентября, будет преимущественно без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь.

Фото: amic.ru

Больше месячной нормы осадков. Сильные дожди залили Барнаул в последний день лета

Из-за ливней в городе подтопило две улицы и несколько приусадебных участков
Комментарии 1

Avatar Picture
Мусик

13:21:30 08-09-2025

31.09 дождя не будет.
инфа 100%

  -5 Нравится
Ответить
