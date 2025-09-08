8 сентября кратковременный дождь ожидается во второй половине дня

08 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле на текущей неделе ожидается от +4…+9 градусов ночью и до +14…+19 градусов днем, сообщает мэрия.

«Осадки возможны во все дни недели, кроме четверга», – подчеркнул замначальника городского управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко.

По данным алтайского Гидрометцентра, в Барнауле в понедельник, 8 сентября, будет преимущественно без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь.