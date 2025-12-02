После митинга обманутых дольщиков в Новосибирске завели дело о мошенничестве

Следствие считает, что руководство новосибирской строительной компании похитило деньги граждан, вложившихся в строительство малоэтажных домов

02 декабря 2025, 12:29, ИА Амител

Митинг пострадавших от малоэтажных застройщиков в Новосибирске / Фото: предоставлено участниками митинга

В Новосибирске после митинга обманутых дольщиков возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Как сообщили пресс-службы регионального управления МВД и прокуратуры, расследование касается деятельности новосибирского застройщика.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год руководители компании похитили денежные средства участников долевого строительства малоэтажных домов.

«Сотрудники ООО принимали от граждан денежные средства на строительство объектов недвижимости, однако свои обязательства по условиям договоров не исполнили», – уточнили в прокуратуре.

Общий ущерб оценивается более чем в 47 миллионов рублей.

Информация о возбуждении дела появилась вскоре после акции протеста обманутых дольщиков, которая состоялась 24 ноября. Участники митинга, среди которых были и клиенты данного застройщика, жаловались, что власти отказывают им в статусе обманутых дольщиков по формальным причинам, в то время как строительные компании не передают им готовое жилье.

Клиенты "Малоэтажной Сибири" неоднократно проводили митинги в Барнауле. В июне 2025 года они выходили и на митинг в центре Новосибирска, на который также пришли пострадавшие от малоэтажных застройщиков "Мегадом", "Биш-Хауз", "Спектр" и "Яло". После этого ситуацией заинтересовался глава российского Следкома Александр Бастрыкин.