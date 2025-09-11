С третьей попытки: в Барнауле нашли подрядчика для ремонта фасада Дворца пионеров

Работы должны завершить до конца ноября

11 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Дом пионеров, сентябрь 2025 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле определили подрядчика для ремонта фасада бывшего Дворца пионеров на улице Пионеров, 2, где сегодня работает Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи.

Аукцион признали несостоявшимся: из всех заявок только одна соответствовала требованиям. Контракт на сумму 10,6 млн рублей заключен с ООО "Фалькон". Подрядчик должен выполнить выборочный ремонт фасада до 30 ноября 2025 года.

Напомним, найти исполнителя было непросто: сначала в июле пытались объявить единый тендер на ремонт фасада и крыши за 20,7 млн рублей, но желающих не нашлось. После этого реконструкцию разделили на два этапа. Попытка с ремонтом крыши тоже не увенчалась успехом, и лишь конкурс по фасаду завершился контрактом.

Ремонт фасада и крыши станет первым этапом большой реставрации, рассчитанной до 2028 года. В планах – воссоздать декоративные элементы и восстановить разрушенное западное крыло, уничтоженное в 2013 году.

Как здание выглядит сейчас – в нашей фотоленте.

Здание было построено в 1963 году и с 1994 года имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Учреждение, которое здесь располагается, ведет свою историю от детского клуба, открытого в 1936 году, где собирались кружки драматического творчества, авиамоделирования, рукоделия и других. В 1964 году в части здания разместился Алтайский краевой театр юного зрителя (ТЮЗ), который оставался здесь более полувека, пока не получил собственное помещение, – до 2011 года.