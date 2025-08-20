В Барнауле снова ищут подрядчика на ремонт фасада бывшего Дворца пионеров

Ранее руководство Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи пыталось найти желающего на ремонт крыши здания, но сделать этого не получилось

20 августа 2025, 11:40, ИА Амител

Дом пионеров в Барнауле / Фото: ukn.alregn.ru

В Барнауле снова ищут подрядчика, который проведет выборочный ремонт фасада бывшего Дворца пионеров, а ныне Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи на ул. Пионеров, 2. За работы руководство учреждения готово заплатить подрядчику почти 11, 3 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

В июле 2025 года чиновники пытались найти подрядчика, который за 20,7 млн рублей проведет выборочный ремонт главного фасада здания и крыши. Однако тогда заявки на лот никто не подал.

После этого закупку разделили на две части. 5 августа на портал выложили лот по выборочному ремонту крыши, итоги аукциона подвели 14 августа, в итоге снова заявок на участие не пришло. 19 августа на госзакупках разместили аукцион по выборочному ремонту фасада здания, заявки будут приниматься до 27 августа, итоги подведут 29 августа.

Ремонтировать фасад подрядчик должен будет с даты подписания контракта до 30 ноября 2025 года включительно. Договор будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Как ранее писал amic.ru, ремонт крыши и главного фасада должен стать первым этапом реконструкции Дворца пионеров. До 2028 года должна состояться полноценная реставрация объекта с приспособлением здания под современное использование с воссозданием всего декоративного оформления фасадов и интерьеров, а также с восстановлением разрушенного в 2013 году западного крыла.

Реставрация здания требуется, так как физический износ основных несущих конструкций составляет 60%. Эксперты обнаружили у объекта повсеместное обрушение штукатурного слоя фасадов и деструкцию кирпича. Физический износ цоколя, отмостки и конструкции кирпичных стен оценивается в 40%, а 60% составляет износ крыши. Еще в 2011 году специалисты порекомендовали сделать проект комплексной реставрации объекта.

Напомним, здание было построено в 1963 году, с 1994 года оно является памятником архитектуры регионального значения. Там располагался сначала Дворец пионеров, а затем – Алтайский краевой дворец пионеров и школьников. После развала СССР в здании открылся Алтайский краевой детско-юношеский центр (АКДЮЦ). В 2009-2010 годах – Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, который и по сей день находится там.