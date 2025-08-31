После провокации на мемориале под Тверью задержаны 39 поляков-националистов

Среди байкеров — двое несовершеннолетних

31 августа 2025, 10:37, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

39 польских байкеров-националистов задержали в Тверской области после провокации на мемориале Медное. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, среди них оказались двое несовершеннолетних. Участников факельного ритуала привлекли к административной ответственности.

«Все снимали на видео, явно для того, чтобы показать дома, мол, мы заботимся о тех, кто лежит в этой земле. Но при этом ни один из этой почти полусотни человек даже не попытался хотя бы отмыть вот этот мемориал, на котором выбиты исключительно польские фамилии», – отмечает журналист телеканала.

Участниками факельного ритуала в Медном оказались националисты из группировки "Всепольская молодежь". В прошлом они отмечались провокациями: 1 марта 2020 года они переоделись в стилизованную советскую форму и изобразили расстрел мирных поляков.

Напомним, что байкеры попали в Россию через границу РФ с Белоруссией в Псковской области. Они зажгли факелы у мемориала польским военным в Катыни. Кроме того, они оставили венок с лозунгом польской ультранационалистической молодежной организации.