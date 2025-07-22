После резкого похолодания на Алтай обрушится сильная жара
В ближайшие выходные столбики термометров поднимутся выше +30 градусов
22 июля 2025, 15:40, ИА Амител
Жителей Алтайского края после похолодания ожидает несколько жарких дней в конце июля, а потом придет "сезон дождей". Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
В Алтайском крае после небольшого похолодания и кратковременных дождей погода постепенно начинает выправляться и уже в субботу, 26 июля, ожидается +30 градусов. Воскресенье, 27 июля, будет самым жарким днем: столбики термометров поднимутся до +32 градусов.
С 29 июля, в течение семи дней, прогнозируются дожди – до 4 августа включительно. Правда, холодно не будет: почти +30 градусов.
Gismeteo
Данный прогноз почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что дождей будет больше. Гораздо больше.
Ожидается, что плохая погода начнется с воскресенья, 27 июля.
32 градуса это не жара..в 24 году выше 40 вот это да
16:29:18 22-07-2025
у предсказателей погоды совсем беда с кадрами. ни как не угадают погоду. предсказывают, предсказывают и все мимо.
21:41:59 22-07-2025
Гадание на картах😅
10:55:26 23-07-2025
какая жуткая картинка. Матрица