В ближайшие выходные столбики термометров поднимутся выше +30 градусов

22 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жителей Алтайского края после похолодания ожидает несколько жарких дней в конце июля, а потом придет "сезон дождей". Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

В Алтайском крае после небольшого похолодания и кратковременных дождей погода постепенно начинает выправляться и уже в субботу, 26 июля, ожидается +30 градусов. Воскресенье, 27 июля, будет самым жарким днем: столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

С 29 июля, в течение семи дней, прогнозируются дожди – до 4 августа включительно. Правда, холодно не будет: почти +30 градусов.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что дождей будет больше. Гораздо больше.

Ожидается, что плохая погода начнется с воскресенья, 27 июля.