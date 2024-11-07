Последние часы. Успевайте голосовать за любимые компании в "Народном знаке качества"

Голосование закроется ночью

07 ноября 2024, 11:10, ИА Амител

"Народный знак качества" в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Всего один день остался у жителей Алтайского края, чтобы принять участие в масштабной премии "Народный знак качества". До 23:59 четверга, 7 ноября 2024 года, вы еще можете зайти на сайт народныйзнаккачества.рф и выбрать по одной компании в каждой из 16 открытых номинаций.

Номинации, в которых вы можете проголосовать за организации, достойные столь высокого народного звания:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Мой бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть".

В каждой из этих номинаций по десять компаний (список сформировали после первого этапа на основе заявок от жителей региона). Выбрать можно только одну. Сначала было видно процентное распределение голосов, но за несколько дней до окончания второго этапа премии организаторы скрыли эти данные, чтобы сделать голосование максимально честным. Теперь участники расположены в алфавитном порядке. "Имена победителей назовем на торжественной церемонии награждения 26 ноября", – рассказала директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн, руководитель проекта "Народный знак качества" Татьяна Бондарева. В проекте "Народный знак качества" проголосовали тысячи жителей региона, не оставайтесь в стороне – помогите выбрать самые народные компании. Заходите на народныйзнаккачества.рф и голосуйте. Завтра этой возможности уже не будет.

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул (Бизнес ФМ).

Официальный партнер проекта – "Стоматология Серебряковых": династия стоматологов с многолетним опытом.

Официальный партнер проекта – студия дизайна и ремонта "Браво". "Браво" – дизайн и ремонт в одном месте.

Официальный партер проекта – Kerama Marazzi ("Керама Марацци"): керамическая плитка и керамогранит, обои, сантехника и мебель для ванной комнаты.

Официальный партнер проекта – компания "Глобалтек": профессионал в проектировании и монтаже систем кондиционирования, видеонаблюдения и вентиляции.