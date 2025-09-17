НОВОСТИОбщество

"Потапыч, иди сюда". Жители Новосибирской области попытались приманить крупного медведя

Мужчины остановили автомобиль и с удивлением стали наблюдать за косолапым

17 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

На трассе в Венгеровском районе Новосибирской области местные жители столкнулись с медведем. Инцидент произошел вечером 16 сентября неподалеку от села Воробьево, сообщает Telegram-канал "ЧП-Новосибирск".

По словам очевидцев, крупный зверь вышел на дорогу примерно в трех километрах от деревни. Мужчины, ехавшие в автомобиле, остановились и начали звать его к себе, крича в его сторону.

«Медведь на провокацию не поддался. Он поднялся на задние лапы, показав внушительные размеры, после чего спокойно ушел с трассы в сторону кустов», – отметили в Telegram-канале.

Ранее на берегу реки в Турочакском районе заметили необычную картину – сразу около десятка медведей устроили себе ужин.

Новосибирская область дикие животные

Комментарии 6

Мусик

18:39:00 17-09-2025

идиоты.

Мусик

19:44:46 17-09-2025

медведь валит человечкаа легко и непринужденно.
ну и зачем этот понт?

Гость

09:27:42 18-09-2025

Мусик (19:44:46 17-09-2025) медведь валит человечкаа легко и непринужденно.ну и заче... Человек может тоже самое, еще проще.

Гость

10:21:06 18-09-2025

а что так отвратно сняли? руки тряслись?

Иванна

11:52:30 18-09-2025

Сытый видимо мишка, а мог бы и пообедать ими.

Мимопроходящий

15:30:34 18-09-2025

жаль, что не подошел.

