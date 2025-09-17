"Потапыч, иди сюда". Жители Новосибирской области попытались приманить крупного медведя

Мужчины остановили автомобиль и с удивлением стали наблюдать за косолапым

17 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

На трассе в Венгеровском районе Новосибирской области местные жители столкнулись с медведем. Инцидент произошел вечером 16 сентября неподалеку от села Воробьево, сообщает Telegram-канал "ЧП-Новосибирск".

По словам очевидцев, крупный зверь вышел на дорогу примерно в трех километрах от деревни. Мужчины, ехавшие в автомобиле, остановились и начали звать его к себе, крича в его сторону.

«Медведь на провокацию не поддался. Он поднялся на задние лапы, показав внушительные размеры, после чего спокойно ушел с трассы в сторону кустов», – отметили в Telegram-канале.

Ранее на берегу реки в Турочакском районе заметили необычную картину – сразу около десятка медведей устроили себе ужин.