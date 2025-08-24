Найденная на Алтае 18-летняя девушка была убита
Преступник задержан
24 августа 2025, 21:03, ИА Амител
22 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 18-летней жительницы Троицкого района. В ходе оперативно-разыскных мероприятий тело девушки было обнаружено в реке с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.
По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель, которому предъявлено обвинение в убийстве.
Предварительно установлено, что в ночь с 21 на 22 августа обвиняемый находился в компании односельчан, где познакомился с молодой девушкой. После распития спиртного он повез новую знакомую домой.
По дороге злоумышленник свернул в безлюдное место на берег реки, где изнасиловал потерпевшую. С целью скрыть совершенное преступление, он нанес несколько ударов по голове девушки, после чего в бессознательном состоянии сбросил ее тело в реку.
Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю и МО МВД России "Троицкий". В настоящее время следователями готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии в эфире