В Алтайском крае найдено тело 18-летней девушки, пропавшей несколько дней назад

Нахождение Валерии было неизвестно с 22 августа

24 августа 2025, 19:30, ИА Амител

Источник: отделение "ЛизаАлерт" по Алтайскому краю

18-летняя Валерия Суханова пропала в селе Троицком Алтайского края еще 22 августа. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Волонтеры "ЛизаАлерт" завершили поиски девушки, написав в паблике сообщение: 

«Найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким».

На данный момент неизвестно, что произошло и была ли смерть насильственной или естественной.

Комментарии 7

Гость

23:19:08 24-08-2025

напилась и поехала со взрослым мужиком. он ее убил после изнасилования.

Афиноген

08:10:30 25-08-2025

А если бы был нужный закон ,который бы отправлял подонков на смертную казнь,то такого явления не было бы.

Гость

09:22:24 25-08-2025

Афиноген (08:10:30 25-08-2025) А если бы был нужный закон ,который бы отправлял подонков на... Было бы такое явление.

ыть

09:26:19 25-08-2025

Афиноген (08:10:30 25-08-2025) А если бы был нужный закон ,который бы отправлял подонков на... Да так же было бы, уже проходили в советское время. За изнасилование давали небольшие сроки и чтобы меньше насиловали решили, что нужно статьи УК поменять и давать большие сроки. Типа потенциальные насильники испугаются больше сроков и меньше будут насиловать. В итоге насильники, чтобы не мотать большие сроки в тюрьме, после изнасилования стали еще и убивать своих жертв. Меньше изнасилований не стало, а убийств прибавилось. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Афиноген

11:41:14 25-08-2025

ыть (09:26:19 25-08-2025) Да так же было бы, уже проходили в советское время. За изнас... Так же ,да не так же.Если бы вздёрнули одного ,да другого,то третий едва ли рискнул.А то демагогию разводим и плодим извергов.

Гость

12:34:26 25-08-2025

Афиноген (11:41:14 25-08-2025) Так же ,да не так же.Если бы вздёрнули одного ,да другого,то... Если будут направо-налево дёргать, очень вероятно, по доносу и за тобой придут, особо не разбираясь.

Афиноген

16:11:57 25-08-2025

Гость (12:34:26 25-08-2025) Если будут направо-налево дёргать, очень вероятно, по доносу... Ты головой то соображаешь?По какому такому доносу?Я ,что преступник?И что значит не разбираясь?Вот когда разберутся ,вот тогда и приговор.Вот из за таких демагогов мы так и живём.

