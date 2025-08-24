В Алтайском крае найдено тело 18-летней девушки, пропавшей несколько дней назад

Нахождение Валерии было неизвестно с 22 августа

24 августа 2025, 19:30, ИА Амител

Источник: отделение "ЛизаАлерт" по Алтайскому краю

18-летняя Валерия Суханова пропала в селе Троицком Алтайского края еще 22 августа. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Волонтеры "ЛизаАлерт" завершили поиски девушки, написав в паблике сообщение:

«Найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким».

На данный момент неизвестно, что произошло и была ли смерть насильственной или естественной.