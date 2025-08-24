В Алтайском крае найдено тело 18-летней девушки, пропавшей несколько дней назад
Нахождение Валерии было неизвестно с 22 августа
24 августа 2025, 19:30, ИА Амител
18-летняя Валерия Суханова пропала в селе Троицком Алтайского края еще 22 августа. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.
Волонтеры "ЛизаАлерт" завершили поиски девушки, написав в паблике сообщение:
«Найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким».
На данный момент неизвестно, что произошло и была ли смерть насильственной или естественной.
23:19:08 24-08-2025
напилась и поехала со взрослым мужиком. он ее убил после изнасилования.
08:10:30 25-08-2025
А если бы был нужный закон ,который бы отправлял подонков на смертную казнь,то такого явления не было бы.
09:22:24 25-08-2025
Афиноген (08:10:30 25-08-2025) А если бы был нужный закон ,который бы отправлял подонков на... Было бы такое явление.
09:26:19 25-08-2025
Афиноген (08:10:30 25-08-2025) А если бы был нужный закон ,который бы отправлял подонков на... Да так же было бы, уже проходили в советское время. За изнасилование давали небольшие сроки и чтобы меньше насиловали решили, что нужно статьи УК поменять и давать большие сроки. Типа потенциальные насильники испугаются больше сроков и меньше будут насиловать. В итоге насильники, чтобы не мотать большие сроки в тюрьме, после изнасилования стали еще и убивать своих жертв. Меньше изнасилований не стало, а убийств прибавилось. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
11:41:14 25-08-2025
ыть (09:26:19 25-08-2025) Да так же было бы, уже проходили в советское время. За изнас... Так же ,да не так же.Если бы вздёрнули одного ,да другого,то третий едва ли рискнул.А то демагогию разводим и плодим извергов.
12:34:26 25-08-2025
Афиноген (11:41:14 25-08-2025) Так же ,да не так же.Если бы вздёрнули одного ,да другого,то... Если будут направо-налево дёргать, очень вероятно, по доносу и за тобой придут, особо не разбираясь.
16:11:57 25-08-2025
Гость (12:34:26 25-08-2025) Если будут направо-налево дёргать, очень вероятно, по доносу... Ты головой то соображаешь?По какому такому доносу?Я ,что преступник?И что значит не разбираясь?Вот когда разберутся ,вот тогда и приговор.Вот из за таких демагогов мы так и живём.