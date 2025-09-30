НОВОСТИПроисшествия

В Яровом пожарные вывели десять человек из горящего дома

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета

30 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Пожар в Яровом

В Яровом Алтайского края пожарные спасли десять человек, среди которых пятеро детей, из загоревшегося многоквартирного дома. Огонь распространился на площади около 15 квадратных метров, здание было сильно задымлено.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, всего из дома эвакуировали 14 человек. Один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Предварительной причиной возгорания назвали неосторожность при курении.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

13:04:01 30-09-2025

Пришла беда, открывай ворота. Второй пожар за неполный месяц.

  -1 Нравится
Ответить
