В Яровом пожарные вывели десять человек из горящего дома
Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
30 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
Пожар в Яровом
В Яровом Алтайского края пожарные спасли десять человек, среди которых пятеро детей, из загоревшегося многоквартирного дома. Огонь распространился на площади около 15 квадратных метров, здание было сильно задымлено.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, всего из дома эвакуировали 14 человек. Один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.
Предварительной причиной возгорания назвали неосторожность при курении.
Пришла беда, открывай ворота. Второй пожар за неполный месяц.