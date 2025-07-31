Пожилая женщина погибла в результате жесткой аварии с бензовозом в Алтайском крае

По предварительной информации, водитель большегруза выехал на встречную полосу

31 июля 2025, 17:47, ИА Амител

Пожилая женщина погибла в жесткой аварии с бензовозом на Чуйском тракте рядом с селом Полковниково. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП произошло в 12:48 на 259 км дороги Р-256. Водитель 1988 года рождения за рулем бензовоза Scania двигался в сторону Барнаула и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковым автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла женщина 1979 года рождения.

В результате водитель легкового авто получила ранение, а ее пассажирка 1946 года рождения скончалась в машине скорой помощи.