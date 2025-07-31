Пожилая женщина погибла в результате жесткой аварии с бензовозом в Алтайском крае
По предварительной информации, водитель большегруза выехал на встречную полосу
31 июля 2025, 17:47, ИА Амител
Пожилая женщина погибла в жесткой аварии с бензовозом на Чуйском тракте рядом с селом Полковниково. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
ДТП произошло в 12:48 на 259 км дороги Р-256. Водитель 1988 года рождения за рулем бензовоза Scania двигался в сторону Барнаула и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковым автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла женщина 1979 года рождения.
В результате водитель легкового авто получила ранение, а ее пассажирка 1946 года рождения скончалась в машине скорой помощи.
18:05:09 31-07-2025
Да что же это такое. Запретить вообще выезжать на встречку
21:14:32 31-07-2025
Ещё лучше, когда встречка через отбойник..
21:32:05 31-07-2025
Ехала себе бабушка пассажирка из Налобихи или Бэключей. Дочь её наверное везла за рулём. Думала бабушка чем внуков вечером кормить будет. А тут дяденька-лихачь на большегрузе решил выехать на встречку, потому что ему это 100 раз с рук сходило.
22:07:20 31-07-2025
Гость (21:32:05 31-07-2025) Ехала себе бабушка пассажирка из Налобихи или Бэключей. Дочь... А ты как машины обгоняешь? ПО обочине или все ж выезжаешь на встречку?
06:48:30 01-08-2025
Гость (22:07:20 31-07-2025) А ты как машины обгоняешь? ПО обочине или все ж выезжаешь на... На трассах и так все едут быстро, едь в потоке и не дергайся, тем более на большегрузе
01:35:39 01-08-2025
В последнее время на фурах так лихачить стали, диву даешься, вроде не многотонная машина у водилы, а велосипед, совсем о последствиях своих маневров не думают. Выросло поколение безголовых водил, раньше на большегрузах не летали так, не обгоняли, сейчас же они наравне с легковыми себя ведут зачастую.
11:05:41 01-08-2025
Гость (01:35:39 01-08-2025) В последнее время на фурах так лихачить стали, диву даешься,...
куда ни посмотри везде новое поколение полудурков