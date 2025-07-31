Жуткое смертельное ДТП с фурой произошло в Алтайском крае

В аварии пострадали три человека, один погиб

31 июля 2025, 12:30, ИА Амител

ДТП в Каменском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Камне-на-Оби произошло жесткое столкновение легкового и грузового автомобилей. Пассажир легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Nissan Teana проезжал перекресток на красный сигнал светофора. Он столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого был 47-летний мужчина.

В результате аварии 31-летний пассажир Nissan, находившийся на переднем сиденье, скончался на месте. Водителя и двоих 27-летних пассажиров госпитализировали в КГБУЗ "Каменская межрайонная больница".