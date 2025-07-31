Жуткое смертельное ДТП с фурой произошло в Алтайском крае
В аварии пострадали три человека, один погиб
31 июля 2025, 12:30, ИА Амител
ДТП в Каменском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Камне-на-Оби произошло жесткое столкновение легкового и грузового автомобилей. Пассажир легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Nissan Teana проезжал перекресток на красный сигнал светофора. Он столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого был 47-летний мужчина.
В результате аварии 31-летний пассажир Nissan, находившийся на переднем сиденье, скончался на месте. Водителя и двоих 27-летних пассажиров госпитализировали в КГБУЗ "Каменская межрайонная больница".
Жаль парня, мог бы прожить долгую жизнь. НО ПДД писаны кровью, не стоит дразнить судьбу.
13:03:40 31-07-2025
Ещё одно доказательство, какой возраст самый опасный для управления транспортом. А то, старше 60-ти... Если статистику честно раскрыть, то все ахнем)))
17:24:31 31-07-2025
14:34:28 31-07-2025
На третьем фото два трупа.
14:57:51 31-07-2025
Люди сами себя истребляют
16:21:09 31-07-2025
летел на красный свет получается прямо на переходящих дорогу людей? фура получается людей то закрыла? у меня вопрос - сколько раз его штрафовали за подобные выходки? раз 70? и доколе еще это будет?