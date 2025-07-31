НОВОСТИПроисшествия

Жуткое смертельное ДТП с фурой произошло в Алтайском крае

В аварии пострадали три человека, один погиб

31 июля 2025, 12:30, ИА Амител

ДТП в Каменском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Камне-на-Оби произошло жесткое столкновение легкового и грузового автомобилей. Пассажир легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Nissan Teana проезжал перекресток на красный сигнал светофора. Он столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого был 47-летний мужчина.

В результате аварии 31-летний пассажир Nissan, находившийся на переднем сиденье, скончался на месте. Водителя и двоих 27-летних пассажиров госпитализировали в КГБУЗ "Каменская межрайонная больница".

ДТП на проспекте Ленина / Фото:

Четыре человека пострадали при жестком столкновении автомобилей в центре Барнаула

Два водителя и два пассажира получили травмы различной степени тяжести
Комментарии 6

Гость

12:47:03 31-07-2025

Жаль парня, мог бы прожить долгую жизнь. НО ПДД писаны кровью, не стоит дразнить судьбу.

Гость

13:03:40 31-07-2025

Гость (12:47:03 31-07-2025) Жаль парня, мог бы прожить долгую жизнь. НО ПДД писаны кровь...
Ещё одно доказательство, какой возраст самый опасный для управления транспортом. А то, старше 60-ти... Если статистику честно раскрыть, то все ахнем)))

гость

17:24:31 31-07-2025

Гость (13:03:40 31-07-2025) Ещё одно доказательство, какой возраст самый опасный для... Дедуль успокойся, не отберут у вас ВУ.

Гость

14:34:28 31-07-2025

На третьем фото два трупа.

Гость

14:57:51 31-07-2025

Люди сами себя истребляют

Гость

16:21:09 31-07-2025

летел на красный свет получается прямо на переходящих дорогу людей? фура получается людей то закрыла? у меня вопрос - сколько раз его штрафовали за подобные выходки? раз 70? и доколе еще это будет?

