НОВОСТИПроисшествия

Пожилая женщина выпала из колеса обозрения в Рубцовске

Медики констатировали смерть пенсионерки

29 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Женщина выпала из колеса обозрения / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Женщина выпала из колеса обозрения / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В детском парке около часа дня погибла женщина, выпав из колеса обозрения, сообщается в Telegram-канале "Инцидент Рубцовск"

По информации очевидцев, "женщина поднялась на колесе обозрения" и выпала.

Бригада скорой помощи констатировала смерть пенсионерки. Все подробности происшествия уточняются.

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

В Барнауле закрыли на ремонт новое колесо обозрения

Аттракцион, проработавший три дня, планируют отремонтировать в течение четырех дней
НОВОСТИОбщество
Рубцовск Происшествия

Комментарии 32

Avatar Picture
Musik

14:13:19 29-07-2025

камера видеонаблюдения что показывает?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:43 29-07-2025

Musik (14:13:19 29-07-2025) камера видеонаблюдения что показывает?... Камера видеонаблюдения показывает, что пожилая женщина выпала из колеса обозрения в Рубцовске

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:03:14 30-07-2025

Гость (14:38:43 29-07-2025) Камера видеонаблюдения показывает, что пожилая женщина выпал... а где можно увидеть это? я знала эту женщину. ей 55 лет

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:03:43 30-07-2025

Гость (19:03:14 30-07-2025) а где можно увидеть это? я знала эту женщину. ей 55 лет... На ютубе есть. ПОищи.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:43 29-07-2025

Скоро с нашего кривого начнуть выпадывать.(

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:16 29-07-2025

Гость (14:16:43 29-07-2025) Скоро с нашего кривого начнуть выпадывать.(... От безысходности что такое колесо досталось

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:40 29-07-2025

Гость (14:16:43 29-07-2025) Скоро с нашего кривого начнуть выпадывать.(... тут она специально так сделала. возрастная и диагноз неочень

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:17 29-07-2025

Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:34 29-07-2025

Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... Чем выше вверх - тем ближе к Богу

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:01 29-07-2025

Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... Вознестись возжелала. Но сила притяжения и законы физики оказались действенней. А потом сработали законы вознесения.

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:39 29-07-2025

Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... Кстати, а вам скока? ))

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:28 29-07-2025

Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... суицидальные мысли, более неоткуда в Рубце так сигануть. а тут гарантия

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:57 29-07-2025

Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... Глупость понесла.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

15:43:03 29-07-2025

Моё мнение - женщина была одинокой и захотела таким образом покончить жизнь самоубийством, потому что пишут, что вышла из кабинки на самом верху.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:19 29-07-2025

Марина (15:43:03 29-07-2025) Моё мнение - женщина была одинокой и захотела таким образом ... вы совершенно правя, так и есть. увы

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:08 29-07-2025

Колеса обозрения взбунтовались

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:46 29-07-2025

а может ее просто выкинули? убийство?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:16 29-07-2025

Гость (16:05:46 29-07-2025) а может ее просто выкинули? убийство?... Ога. Смерть в рубцовском колесе обозрения. Агате Кристи свой сценарий скиньте для украшения подробностями.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:18:57 29-07-2025

Гость (16:05:46 29-07-2025) а может ее просто выкинули? убийство?... вот для того и камера должна быть.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:02 29-07-2025

Musik (16:18:57 29-07-2025) вот для того и камера должна быть.... Ога. В подвале. Вся в бетонной "шубе" и чтоб шконка раскладывалась только на ночь.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:57 29-07-2025

Musik (16:18:57 29-07-2025) вот для того и камера должна быть.... Наблюдения или экшн?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:27:57 29-07-2025

Гость (16:05:46 29-07-2025) а может ее просто выкинули? убийство?... у пенсионерок не смотря на возраст много силы...
Представьте. Человек весом 70 кг который сопротивляется...

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:36 29-07-2025

Шинник (16:27:57 29-07-2025) у пенсионерок не смотря на возраст много силы...Представ... Какие силы? Мышцы уже атрофировались. Вес не поможет, а лишь поспособствует.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тата

19:10:35 29-07-2025

Как можно было упасть, не вставая с места, если встала, значит решила спрыгнуть

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
МэриПопинс

20:14:55 29-07-2025

Вроде одна была... Что странно... В большинстве случаев на колесе обозрения катаются в компании друзей, родственников... Все таки на самоубийство похоже. Живу в Рубцовске, и такого у нас никогда не было.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:07 29-07-2025

МэриПопинс (20:14:55 29-07-2025) Живу в Рубцовске, и такого у нас никогда не было. А как давно в Рубчике "чертово колесо" появилось?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:26:11 30-07-2025

Гость (22:41:07 29-07-2025) А как давно в Рубчике "чертово колесо" появилось?... Всю мою жизнь точно было, и целых два представьте

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:35:00 29-07-2025

Мысль - а может быть эти колеса надо освещать?
Штото странное творицо.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
МериПопинс

06:29:03 30-07-2025

Musik (20:35:00 29-07-2025) Мысль - а может быть эти колеса надо освещать? Штото стр... Надо кабинки делать закрытые, а не на тарелке открытой кататься, с нижними бортами сантиметров 30, и никаких ремней безопасности. Я давно не каталась именно на этом колесе, недавно прокатилась - страшно... Больше не пойду

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:56 30-07-2025

Musik (20:35:00 29-07-2025) Мысль - а может быть эти колеса надо освещать? Штото стр... А ты думаешь, она из-за отсутствия подсветки оттуда выпала?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:04 30-07-2025

Да уж, прямо по Даниилу Хармсу.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:38:37 30-07-2025

Альцгеймер не дремлет...Бабулька просто потеряла связь с реальностью и вышла...Возможно она туда и вошла, думая, что это трамвай, доехала до своей остановки и вышла...

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров