Пожилая женщина выпала из колеса обозрения в Рубцовске

Медики констатировали смерть пенсионерки

29 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Женщина выпала из колеса обозрения / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В детском парке около часа дня погибла женщина, выпав из колеса обозрения, сообщается в Telegram-канале "Инцидент Рубцовск".

По информации очевидцев, "женщина поднялась на колесе обозрения" и выпала.

Бригада скорой помощи констатировала смерть пенсионерки. Все подробности происшествия уточняются.