Пожилая женщина выпала из колеса обозрения в Рубцовске
Медики констатировали смерть пенсионерки
29 июля 2025, 14:00, ИА Амител
Женщина выпала из колеса обозрения / Фото: "Инцидент Рубцовск"
В детском парке около часа дня погибла женщина, выпав из колеса обозрения, сообщается в Telegram-канале "Инцидент Рубцовск".
По информации очевидцев, "женщина поднялась на колесе обозрения" и выпала.
Бригада скорой помощи констатировала смерть пенсионерки. Все подробности происшествия уточняются.
14:13:19 29-07-2025
камера видеонаблюдения что показывает?
14:38:43 29-07-2025
Musik (14:13:19 29-07-2025) камера видеонаблюдения что показывает?... Камера видеонаблюдения показывает, что пожилая женщина выпала из колеса обозрения в Рубцовске
19:03:14 30-07-2025
Гость (14:38:43 29-07-2025) Камера видеонаблюдения показывает, что пожилая женщина выпал... а где можно увидеть это? я знала эту женщину. ей 55 лет
20:03:43 30-07-2025
Гость (19:03:14 30-07-2025) а где можно увидеть это? я знала эту женщину. ей 55 лет... На ютубе есть. ПОищи.
14:16:43 29-07-2025
Скоро с нашего кривого начнуть выпадывать.(
15:07:16 29-07-2025
Гость (14:16:43 29-07-2025) Скоро с нашего кривого начнуть выпадывать.(... От безысходности что такое колесо досталось
19:14:40 29-07-2025
Гость (14:16:43 29-07-2025) Скоро с нашего кривого начнуть выпадывать.(... тут она специально так сделала. возрастная и диагноз неочень
15:04:17 29-07-2025
Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?!
15:17:34 29-07-2025
Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... Чем выше вверх - тем ближе к Богу
15:35:01 29-07-2025
Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... Вознестись возжелала. Но сила притяжения и законы физики оказались действенней. А потом сработали законы вознесения.
15:35:39 29-07-2025
Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... Кстати, а вам скока? ))
19:15:28 29-07-2025
Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... суицидальные мысли, более неоткуда в Рубце так сигануть. а тут гарантия
15:39:57 29-07-2025
Гость (15:04:17 29-07-2025) Я тоже пожилая женщина и не понимаю, что ее туда понесло?! ... Глупость понесла.
15:43:03 29-07-2025
Моё мнение - женщина была одинокой и захотела таким образом покончить жизнь самоубийством, потому что пишут, что вышла из кабинки на самом верху.
19:16:19 29-07-2025
Марина (15:43:03 29-07-2025) Моё мнение - женщина была одинокой и захотела таким образом ... вы совершенно правя, так и есть. увы
15:57:08 29-07-2025
Колеса обозрения взбунтовались
16:05:46 29-07-2025
а может ее просто выкинули? убийство?
16:18:16 29-07-2025
Гость (16:05:46 29-07-2025) а может ее просто выкинули? убийство?... Ога. Смерть в рубцовском колесе обозрения. Агате Кристи свой сценарий скиньте для украшения подробностями.
16:18:57 29-07-2025
Гость (16:05:46 29-07-2025) а может ее просто выкинули? убийство?... вот для того и камера должна быть.
16:41:02 29-07-2025
Musik (16:18:57 29-07-2025) вот для того и камера должна быть.... Ога. В подвале. Вся в бетонной "шубе" и чтоб шконка раскладывалась только на ночь.
17:42:57 29-07-2025
Musik (16:18:57 29-07-2025) вот для того и камера должна быть.... Наблюдения или экшн?
16:27:57 29-07-2025
Гость (16:05:46 29-07-2025) а может ее просто выкинули? убийство?... у пенсионерок не смотря на возраст много силы...
Представьте. Человек весом 70 кг который сопротивляется...
20:15:36 29-07-2025
Шинник (16:27:57 29-07-2025) у пенсионерок не смотря на возраст много силы...Представ... Какие силы? Мышцы уже атрофировались. Вес не поможет, а лишь поспособствует.
19:10:35 29-07-2025
Как можно было упасть, не вставая с места, если встала, значит решила спрыгнуть
20:14:55 29-07-2025
Вроде одна была... Что странно... В большинстве случаев на колесе обозрения катаются в компании друзей, родственников... Все таки на самоубийство похоже. Живу в Рубцовске, и такого у нас никогда не было.
22:41:07 29-07-2025
МэриПопинс (20:14:55 29-07-2025) Живу в Рубцовске, и такого у нас никогда не было. А как давно в Рубчике "чертово колесо" появилось?
06:26:11 30-07-2025
Гость (22:41:07 29-07-2025) А как давно в Рубчике "чертово колесо" появилось?... Всю мою жизнь точно было, и целых два представьте
20:35:00 29-07-2025
Мысль - а может быть эти колеса надо освещать?
Штото странное творицо.
06:29:03 30-07-2025
Musik (20:35:00 29-07-2025) Мысль - а может быть эти колеса надо освещать? Штото стр... Надо кабинки делать закрытые, а не на тарелке открытой кататься, с нижними бортами сантиметров 30, и никаких ремней безопасности. Я давно не каталась именно на этом колесе, недавно прокатилась - страшно... Больше не пойду
08:24:56 30-07-2025
Musik (20:35:00 29-07-2025) Мысль - а может быть эти колеса надо освещать? Штото стр... А ты думаешь, она из-за отсутствия подсветки оттуда выпала?
08:24:04 30-07-2025
Да уж, прямо по Даниилу Хармсу.
11:38:37 30-07-2025
Альцгеймер не дремлет...Бабулька просто потеряла связь с реальностью и вышла...Возможно она туда и вошла, думая, что это трамвай, доехала до своей остановки и вышла...