В Барнауле закрыли на ремонт новое колесо обозрения
Аттракцион, проработавший три дня, планируют отремонтировать в течение четырех дней
28 июля 2025, 12:40, ИА Амител
В Барнауле закрыли на ремонт 30-метровое колесо обозрение, расположенное на площади Баварина возле набережной Оби, сообщает "Банкфакс". Напомним, аттракцион проработал три дня: официально открыли его 25 июля, а 27 июля люди застряли на колесе из-за неисправности.
«Колесо обозрения в течение четырех дней будет недоступно для посетителей. Об этом сообщил представитель технической службы, ответственной за работоспособность и безопасность аттракциона. Информацию также подтвердили в инспекции Гостехнадзора Алтайского края», - отмечает издание.
Как пояснил заведующий аттракционом, у одной из осей отвалилось приводное колесо. Специалисты выясняют причины случившегося, им предстоит обследовать конструкцию возможные неисправности.
12:43:37 28-07-2025
Три дня и уже?
23:25:24 28-07-2025
Гость (12:43:37 28-07-2025) Три дня и уже?... Его как только построили я сразу сказала ну всё ждём случая ЧП😁
12:42:40 29-07-2025
Гость (23:25:24 28-07-2025) Его как только построили я сразу сказала ну всё ждём случая ... А!!! Накаркала- Оштрафовать!
13:14:33 28-07-2025
Оно же новое!
13:15:00 28-07-2025
Главное разрешение же дали. Кажется обследование нужно делать до выдачи подобных документов, нет?
13:15:25 28-07-2025
Musik (12:54:40 28-07-2025) вот наверное после ремонта народ попрет - кто жену посадит п... Если у колеса и дальше будут отваливаться разные части, то колесо в итоге вместе с визжащими посетителями просто укатится в Обь, и сия пучина поглотит ея в один момент.
14:14:55 28-07-2025
1 (13:15:25 28-07-2025) Если у колеса и дальше будут отваливаться разные части, то к...
я же говорил - что именно поэтому на ВДНХ не стали ставить. Очень эпично может с обрыва укатиться.
13:19:12 28-07-2025
Бастрыкин контролирует?
13:22:42 28-07-2025
Поближе к Оби поставили, чтобы наверняка, чтобы без шансов!
13:44:01 28-07-2025
Колесо обозрение -это пример как у нас работают. Начиная со споров установки и заканчивая поломками.
13:53:43 28-07-2025
Эх, говорили же на гору надо ставить, от туда в Обь куда веселее катиться.
14:36:17 28-07-2025
Кто хозяин колеса?
14:46:14 28-07-2025
Гость (14:36:17 28-07-2025) Кто хозяин колеса?... Собственник нового колеса обозрения на Речном вокзале, депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский.
Депутат.
Еще вопросы есть?
15:07:09 28-07-2025
Гость (14:46:14 28-07-2025) Собственник нового колеса обозрения на Речном вокзале, депут... Вопросов больше не имею.
Теперь стало ясно, как работает депутат, его фракция и дума в целом.
15:10:48 28-07-2025
Гость (14:46:14 28-07-2025) Собственник нового колеса обозрения на Речном вокзале, депут... Есть-а от какой партии депутат?
15:37:51 28-07-2025
гость (15:10:48 28-07-2025) Есть-а от какой партии депутат?... Единая Россия
14:49:39 28-07-2025
Гость (14:01:45 28-07-2025) Смотрите- а то депутаты рассматривают вопрос штрафовать за к... Да, только колесо то китайское
15:11:21 28-07-2025
Как быстро всё пролоббировал!
Сколько времени прошло от идеи до реализации? Даже вроде спрашивали мнение жителей)) хотели 430 человек в час катать. Смешно! Хотела уже ехать очередь с утра пораньше занимать)
Простому желающему внести предложение, пройти экспертизу, получить разрешение на строительство, построить, сдать в эксплуатацию и т.д. надо годы побегать. Вот что депутатский мандат делает!
15:16:30 28-07-2025
Гость (15:11:21 28-07-2025) Как быстро всё пролоббировал! Сколько времени прошло от ... "Вот что крест(мандат) животворящий делает!"
15:29:23 28-07-2025
Обязательно прежде чем запускать вновь пусть этот депутат прокатиться ,а с ним кто выдавал эти документы. Вы на эти деньги лучше больным детям или бездомным животным помогите!
15:33:21 28-07-2025
Там на одной оси белой краской написано "брак", сфотографировал уже в кабинке 😑
20:31:14 28-07-2025
Кто теперь будет кататься на нем??
22:21:43 28-07-2025
Светлана (20:31:14 28-07-2025) Кто теперь будет кататься на нем??... Экстремалы со всего света потянутся на нем рисковать жизнью. Те кто прыгают с тарзанки, на парашюте, на параплане будут ездить в Барнаул за адреналином.