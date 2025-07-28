В Барнауле закрыли на ремонт новое колесо обозрения

Аттракцион, проработавший три дня, планируют отремонтировать в течение четырех дней

28 июля 2025, 12:40, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

В Барнауле закрыли на ремонт 30-метровое колесо обозрение, расположенное на площади Баварина возле набережной Оби, сообщает "Банкфакс". Напомним, аттракцион проработал три дня: официально открыли его 25 июля, а 27 июля люди застряли на колесе из-за неисправности.

«Колесо обозрения в течение четырех дней будет недоступно для посетителей. Об этом сообщил представитель технической службы, ответственной за работоспособность и безопасность аттракциона. Информацию также подтвердили в инспекции Гостехнадзора Алтайского края», - отмечает издание.

Как пояснил заведующий аттракционом, у одной из осей отвалилось приводное колесо. Специалисты выясняют причины случившегося, им предстоит обследовать конструкцию возможные неисправности.