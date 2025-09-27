Вероятно, планету будут терзать геомагнитные возмущения

27 сентября 2025, 21:25, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 26 сентября на Солнце наблюдается рост активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. За последние пять часов ученые зафиксировали две сильных вспышки класса M по нижней границе, и несколько – уровня С. Нередко подобные новости порождают в СМИ домыслы о том, что Землю накроет сильная магнитная буря, которая плохо скажется на самочувствии жителей планеты.

Будет ли геомагнитный шторм 28 сентября и насколько он опасен – в материале amic.ru.

Правда ли, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 28 сентября 2025 года?

Вероятность магнитной бури 28 сентября составляет 26%. Возможность колебаний, не переходящих в мощные геоштормы, ученые оценивают в 35%. Спокойной геомагнитная обстановка будет с вероятностью 39%. Исходя из данного прогноза, мощных бурь в ближайшие сутки не ожидается, однако все еще может измениться.

Насколько сильной будет магнитная буря 28 сентября?

По данным специалистов Лаборатории, мощность геомагитных колебаний, которые будут терзать Землю, составит четыре балла. В таком случае магнитосфера считается возбужденной – сами бури начинаются, когда они достигают пяти баллов.

Что касается их продолжительности, то магнитное поле планеты будет неспокойным с 18:00 до 00:00 по московскому времени. После этого времени все возмущения пойдут на спад.

Будут ли магнитные бури в ближайшие дни?

До конца сентября геомагнитная обстановка на планете будет спокойной. А уже с 1 октября на Землю обрушится волна метеоударов. Судя по прогнозам ученых, она затянется на шесть дней.

Как защититься от воздействия магнитной бури?

Врачи напоминают: воздействие магнитных бурь на человека пока не доказано. А чтобы продолжать оставаться в тонусе, нужно просто высыпаться, пить достаточное количество воды, побольше двигаться и не злоупотреблять вредными привычками. Тогда никакие геомагнитные штормы не повлияют на ваше самочувствие.