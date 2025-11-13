Правда ли, что российские банки будут блокировать переводы самому себе через СБП?

Сейчас по нескольким показателям банки уже могут признать перевод мошенническим и заблокировать его

13 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Человек со смартфоном/ Фото: Jonas Leupe / unsplash.com

В последние годы появилось много способов мошенничества, и банки постоянно придумывают новые методы борьбы с ними. Одна из новых тактик против злоумышленников – блокировка крупных переводов самому себе через систему быстрых платежей (СБП). Правда ли банки пойдут на это и в каком случае переводы будут считаться мошенническими, рассказывает amic.ru.

В каких случаях банки будут блокировать переводы себе по СБП?

Банки смогут заблокировать переводы клиентов между своими счетами, в том числе по СБП, в случае подозрения на мошенничество, пишет "Российская газета" со ссылкой на Центробанк.

Зачем нужна эта мера?

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров объяснил, что такая мера безопасности – вынужденная, так как мошенники стали убеждать россиян перевести самим себе крупную сумму с разных карт на один счет, чтобы с него преступникам было легче украсть все сбережения. Таким образом, новая мера снизит вероятность кражи денег у граждан, пояснил Уваров.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», – сказал Уваров в интервью РИА Новости.

Центробанк РФ / Фото: cbr.ru

Когда перевод самому себе будет считаться мошенническим?

Перевод себе будет считаться мошенническим, если после его совершения клиент попытается перевести деньги человеку, которому он не отправлял никаких средств в течение полугода, пояснил Уваров.

То есть обычный перевод себе по СБП мошенничеством не признают?

Нет, если вы перевели деньги на свой другой счет, а затем средства остались на карте, то в таком случае это не будет признано мошенничеством и перевод не заблокируют, следует из слов Уварова.

О каких суммах идет речь?

Точных сумм директор департамента информационной безопасности Банка России не назвал. Поэтому пока не ясно, сколько денег нужно перевести, чтобы перевод заблокировали.

Блокировать перевод вообще законно?

Да, пояснила "Российской газете" финансовый уполномоченный Светлана Максимова. Это разрешено делать по закону "О национальной платежной системе", который регулирует денежные переводы в России. Также банки должны сами разрабатывать свои антифрод-системы (система, которая проверяет, насколько подозрительны действия клиента) с опорой на методические рекомендации Центробанка.

Как разблокировать перевод?

Обычно перевод можно разблокировать при обращении в службу безопасности банка по телефону или при личном визите туда. Если организация необоснованно отказала в разблокировке платежа, рекомендуется обратиться в службу по защите прав потребителей при ЦБ и в Службу финансового уполномоченного ЦБ, отметила Светлана Максимова.

Жертва мошенничества / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Меры борьбы с мошенниками успешны?

В Центробанке отмечают, что да. Вадим Уваров пояснил, что благодаря мерам по борьбе с мошенниками лишь одна из 146 попыток перевода денег аферистам оказывается успешной. А еще год назад на каждую мошенническую транзакцию приходилось 55 заблокированных операций.

По каким еще причинам перевод могут признать мошенническим?

В интервью РИА Новости Уваров отметил, что в июле 2024 года ЦБ увеличил число признаков мошеннических операций до шести штук. Однако за полтора года появились новые способы обмана, и поэтому сейчас регулятор решил дополнить критерии новыми признаками. Приказ с ними ЦБ обещает опубликовать в ближайшее время.

РИА Новости пишет, что уже сейчас кредитные организации должны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Также если против получателя средств возбудили уголовное дело, то переводы на его счета тоже блокируются. Банки должны учитывать и данные от сторонних организаций, которые свидетельствуют о мошенничестве (это, например, информация от операторов сотовой связи о подозрительной активности, росте числа входящих СМС с новых номеров и так далее).

Кроме того, банки должны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Банки не могут допускать переводы, если операция не является типичной для клиента (по времени, месту совершения, периодичности и сумме), а также если перевод пытаются совершить с устройства, которым ранее пользовались мошенники и информация о котором есть в базе данных ЦБ.